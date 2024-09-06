Британський уряд надасть Україні 650 багатоцільових ракет вартістю 162 мільйони фунтів (213,13 мільйона доларів), щоб допомогти захистити країну від російських безпілотників і бомбардувань.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що минулого тижня Росія завдала найбільшої повітряної атаки на Україну з початку повномасштабної війни у 2022 році. Офіційні особи України неодноразово зверталася з проханням про додаткову підтримку протиповітряної оборони, щоб захистити країну від атак ракет і безпілотників.

Про нову поставку ракет оголосили під час участі міністра оборони Великої Британії Джона Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині.

За даними Міноборони Великої Британії, Україна отримає 650 легких багатоцільових зенітних ракет. Вони мають радіус дії понад 6 кілометрів (3,73 милі) і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та в повітрі.

Повідомляється, що надходження першої партії ракет очікується до кінця року.

“Це нове зобов’язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України”, — сказав Хілі в заяві.