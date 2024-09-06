Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що минулого тижня Росія завдала найбільшої повітряної атаки на Україну з початку повномасштабної війни у 2022 році. Офіційні особи України неодноразово зверталася з проханням про додаткову підтримку протиповітряної оборони, щоб захистити країну від атак ракет і безпілотників.
Про нову поставку ракет оголосили під час участі міністра оборони Великої Британії Джона Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині.
За даними Міноборони Великої Британії, Україна отримає 650 легких багатоцільових зенітних ракет. Вони мають радіус дії понад 6 кілометрів (3,73 милі) і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та в повітрі.
Повідомляється, що надходження першої партії ракет очікується до кінця року.
“Це нове зобов’язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України”, — сказав Хілі в заяві.
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