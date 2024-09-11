Велика Британія оголосила про намір надати Україні допомогу щонайменше на 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 780 млн доларів).

Про це заявив міністр закордонних справ Девід Леммі під час свого першого візиту до Києва 11 вересня, йдеться на сайті британського уряду.

Це включає 242 млн фунтів стерлінгів (близько 314 млн доларів), оголошені на 2024-2025 роки для негайних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для підтримки реформ, відновлення та реконструкції.

Ще 484 млн доларів підуть як гарантія для кредиту від Світового банку, щоб зміцнити економічну стабільність України до кінця року. Ці кошти підтримуватимуть життєво важливі державні послуги, включно з утриманням шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

Гарантія кредиту від Світового банку, є другим траншем з пакета допомоги на 3 мільярди доларів, який Велика Британія зобов’язалася виділити на Конференції з відновлення України в Лондоні у 2023 році.

«Разом зі Сполученими Штатами ми прагнемо дати Україні те, що їй потрібно, щоб протистояти незаконному вторгненню Росії. Їхня боротьба за свободу, свободу та демократію є також боротьбою за британську безпеку, європейську та глобальну безпеку», — зазначив Леммі.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі підтвердив, що Лондон зобов’язався збільшити та прискорити надання військової підтримки Україні, оголошену у квітні.

В Україну вже доставили ракети ППО, обладнання для винищувачів F16, самохідні гармати AS90 та запасні стволи, військові катери, морські гармати.

За його словами, сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця року.

«На другий день нашого перебування на посаді я пообіцяв президенту Зеленському, що ми прискоримо постачання військової допомоги — і ми виконуємо це зобов’язання», — наголосив Гіллі.

З лютого 2022 року Велика Британія надала Україні 695 мільйонів фунтів стерлінгів (904 млн доларів) на двосторонню невійськову підтримку, а також 2,5 мільярда доларів на фіскальну підтримку (кредитні гарантії), яка до 2027 року зросте до 5 мільярдів доларів.