Велика Британія надає майже 3 мільярди доларів на військову допомогу Україні через механізм G7, який передбачає повернення коштів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна висловлює глибоку подяку Великій Британії за рішення надати додаткову фінансову допомогу у розмірі 3 мільярдів доларів для підтримки військових потреб.

Ці кошти будуть повернуті за рахунок прибутків від заморожених російських активів, що демонструє інноваційний підхід до фінансування оборонних зусиль України.

“Цей важливий крок робить Велику Британію першою країною G7, яка зробила внесок у механізм збільшення надходжень до бюджету України.”, – сказав президент.

Також Зеленський додав, що Британія вкотре підтверджує своє лідерство на світовій арені, виступаючи як справжній друг і надійний партнер України в ці складні часи. Її підтримка продовжує зміцнювати обороноздатність українських військових і наближає перемогу над агресором.