Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ.
924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.
Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів — серед них “Муса Джаліль” і “Бегей”.
У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив Росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.
Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.
- Франція, Німеччина та Велика Британія обіцяють припинити авіасполучення з Іраном через передачу балістичних ракет Росії
- США введуть нові санкції проти Ірану, — Блінкен
- Іран передав Росії балістичні ракети: реакція світу, чим вони небезпечні та чому викликали такий резонанс