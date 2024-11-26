Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що постачання відбулося кілька тижнів тому, після того як Київ звернувся із проханням поповнити запаси цих далекобійних ракет. Операцію тримали в секреті, щоб уникнути ризиків для безпеки.

“Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіуса дії”, – розповіли у джерелі.

У Британії не розголошують, скільки саме таких ракет було передано Україні з початку війни. Водночас, їх останнє використання українською стороною сталося внаслідок рішення Лондона та Вашингтона дозволити удари по російських об’єктах. Цей крок пояснюють необхідністю відповіді на дії Кремля, зокрема розгортанням північнокорейських військових у бойових діях проти України.

Нагадуємо, що Storm Shadow — це високоточна зброя з дальністю понад 250 кілометрів, яка може вражати цілі з точністю завдяки системі навігації, що поєднує GPS і прив’язку до рельєфу місцевості. Ці ракети вже використовувалися українськими силами для атак на російські об’єкти, включаючи цілі у Чорному морі.