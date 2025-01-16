Про це йдеться у повідомленні британського уряду.
Випробування двох прототипів Gravehawk в Україні успішно відбулися у вересні 2024 року.
Система ППО Gravehawk, розміром з морський контейнер, здатна модифікувати ракети класу “повітря-повітря” для використання в наземній протиповітряній обороні. Вона також сумісна з українськими ракетами, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.
Окрім цього, у межах пакета допомоги на 2,6 мільярда євро, що фінансується за рахунок заморожених російських активів, Велика Британія передасть Україні 150 артилерійських стволів.
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