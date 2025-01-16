У 2025 році Україна отримає від Великої Британії 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk. Ці системи розроблені спеціально для потреб України та фінансуються спільно з Данією.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Випробування двох прототипів Gravehawk в Україні успішно відбулися у вересні 2024 року.

Система ППО Gravehawk, розміром з морський контейнер, здатна модифікувати ракети класу “повітря-повітря” для використання в наземній протиповітряній обороні. Вона також сумісна з українськими ракетами, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.

Окрім цього, у межах пакета допомоги на 2,6 мільярда євро, що фінансується за рахунок заморожених російських активів, Велика Британія передасть Україні 150 артилерійських стволів.