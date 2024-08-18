Про це пише The Times.

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив Раді національної безпеки країни розробити план розширеної підтримки України. Йдеться не лише про військову допомогу, але й про “економічну, промислову, дипломатичну”.

Лондон вже створив спеціальну групу, котра вибудовуватиме єдину політику Британії стосовно України. До неї увійшли представники Міноборони та МЗС країни.

Нагадаємо, Україна та Британія почали переговори про укладення 100-річної угоди, яка буде заснована на положеннях двох попередніх угод. Запланована довгострокова угода буде ґрунтуватися на попередніх угодах про політичне співробітництво та безпеку, з метою встановлення амбітних цілей у різних сферах, таких як безпека, економіка, енергетика, культура та мистецтво.