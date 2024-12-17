Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стьоре.
За словами Стармера, Великобританія має намір використовувати різноманітні механізми, включаючи економічні санкції та ініціативу щодо тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що підтримують військову машину Росії.
Міністри також визнали важливість зміцнення непохитної підтримки України в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF), угруповання, що складається з найбільших і найвідданіших прихильників України. Вони також підкреслили важливість тісної співпраці з союзниками по НАТО у сфері оборони та безпеки.
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