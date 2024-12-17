Велика Британія зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні якомога сильнішу позицію до 2025 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стьоре.

За словами Стармера, Великобританія має намір використовувати різноманітні механізми, включаючи економічні санкції та ініціативу щодо тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що підтримують військову машину Росії.

Міністри також визнали важливість зміцнення непохитної підтримки України в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF), угруповання, що складається з найбільших і найвідданіших прихильників України. Вони також підкреслили важливість тісної співпраці з союзниками по НАТО у сфері оборони та безпеки.