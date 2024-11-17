Про це повідомляє The Times.
Як зазначило видання, Велика Британія та Франція не знімають заборону на удари по території РФ без підтримки цього рішення з боку США. Однак у Білому домі наразі бояться ухвалення цього рішення через нібито загрозу ескалації з боку РФ.
The Times пише, що багато експосадовців Британії критикують це рішення уряду. Зокрема, колишній міністр оборони Грант Шеппс закликав британський уряд «діяти в односторонньому порядку» без позиції США.
“Нам не потрібно чекати Байдена, і нам потрібно припинити вдавати, що це те, що потрібно, перш ніж діяти. Відверто кажучи, нам просто потрібно почати й зробити це… Ми зв’язуємо руки нашим українським друзям, кажучи: ми не дозволимо вам завдати удару по військовій машині Путіна. Це неправильно. І ми повинні зараз переконатися, що ці дозволи надано”, — сказав він.
Видання додало, що британський уряд наразі взагалі заморозив постачання Storm Shadow в Україну. Джерела в оборонному секторі пояснили журналістам, що країна нібито має обмежені запаси цих ракет. Зокрема, вони розповіли про дві ймовірні причини обмежень: або Велика Британія хоче залишити ці ракети для потреб британської армії, або їх притримують, чекаючи кращого моменту для постачання, коли буде надано дозвіл на використання по території Росії.
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