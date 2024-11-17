Велика Британія, ймовірно, зупинила постачання в Україну крилатих ракет Storm Shadow до моменту зняття всіх обмежень на удари по території Росії.

Про це повідомляє The Times.

Як зазначило видання, Велика Британія та Франція не знімають заборону на удари по території РФ без підтримки цього рішення з боку США. Однак у Білому домі наразі бояться ухвалення цього рішення через нібито загрозу ескалації з боку РФ.

The Times пише, що багато експосадовців Британії критикують це рішення уряду. Зокрема, колишній міністр оборони Грант Шеппс закликав британський уряд «діяти в односторонньому порядку» без позиції США.

“Нам не потрібно чекати Байдена, і нам потрібно припинити вдавати, що це те, що потрібно, перш ніж діяти. Відверто кажучи, нам просто потрібно почати й зробити це… Ми зв’язуємо руки нашим українським друзям, кажучи: ми не дозволимо вам завдати удару по військовій машині Путіна. Це неправильно. І ми повинні зараз переконатися, що ці дозволи надано”, — сказав він.

Видання додало, що британський уряд наразі взагалі заморозив постачання Storm Shadow в Україну. Джерела в оборонному секторі пояснили журналістам, що країна нібито має обмежені запаси цих ракет. Зокрема, вони розповіли про дві ймовірні причини обмежень: або Велика Британія хоче залишити ці ракети для потреб британської армії, або їх притримують, чекаючи кращого моменту для постачання, коли буде надано дозвіл на використання по території Росії.