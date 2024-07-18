Велика Британія розширила санкції проти Росії через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії.

Країна додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із “Залив Амурский” і “СКФ Печора”, пов’язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.

Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.