Про це повідомила пресслужба уряду Британії.
Країна додала 11 нових санкцій щодо морських суден у рамках санкційного режиму. Обмеження щодо суден, включно із “Залив Амурский” і “СКФ Печора”, пов’язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії в третю країну.
Імовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габона і Островів Кука, йдеться в урядовому повідомленні.
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