Велика Британія щорічно виділятиме кошти на підтримку України

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз презентувала в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік, у якому передбачено щорічну військову допомогу Україні в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 3,8 мільярда доларів).

Про це повідомляє Reuters.

Рівз зазначила, що загальний бюджет Міністерства оборони буде збільшено для досягнення цілі витрат на оборону в 2,5% від ВВП. За її словами, це дозволить перевиконати зобов’язання Великої Британії в межах НАТО та посилити підтримку України.

“Я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони наступного року, що дозволить Сполученому Королівству перевиконати наші зобов’язання в межах НАТО та забезпечити військову підтримку України у 3 мільярди фунтів (3,8 мільярда доларів — ред.) на рік”, — сказала Рівз.

Посадовиця зазначила, що щорічна військова підтримка України буде збережена додатково до кредиту в межах угоди “Великої сімки” про використання заморожених російських активів.

У британському уряді наголосили, що допомагатимуть Україні “так довго, скільки це буде потрібно”.