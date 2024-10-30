22:56 Глава Пентагону: Путін не зможе здобути перемогу над Україною навіть із підтримкою Північної Кореї
22:35 Велика Британія щорічно виділятиме кошти на підтримку України
22:13 Російська армія вдарила по Дніпру: поранено 14-річного підлітка
21:34 Україна отримає кошти від Норвегії на зміцнення ППО та на озброєння для F-16
21:17 Україна представить трьохпунктовий мирний план на другому Саміті миру, — Никифоров
20:55 Проукраїнський агент проник на командний пункт російської 37-ї бригади — рух “Атеш”
20:33 “Українська правда” отримала статус критично важливого підприємства в Україні
20:15 Норвегія допоможе Україні в посиленні Військово-морських сил
19:57 “Дія” увійшла до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
19:36 Україна виробляє майже 20 одиниць САУ “Богдана” на місяць
19:18 СБУ: Затримано 12 адміністраторів Viber та Telegram-каналів, які намагалися перешкодити мобілізації
18:33 Президент повідомив, коли відбудеться наступне засідання у форматі “Рамштайн”
18:15 Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень
17:55 У Покровську Донецької області вводять повну блокаду на в’їзд і виїзд, — МВА
17:38 США запровадили санкції проти осіб і організацій, що постачають технології для російської військової машини
17:15 Зеленський: Українська влада не буде тиснути на громадян, які виїхали за кордон через війну
16:37 Подоляк про публікацію FT: РФ не відмовиться від атак на енергетичну інфраструктуру, бо це ключовий засіб психоемоційного тиску на Україну
16:16 В “Укренерго” озвучили, скільки годин взимку в Україні може не бути світла за найгіршого сценарію
15:59 Мінгромад презентувало дорожню карту перспектив відкриття повітряного простору України під час війни
15:44 Верховна Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів
15:23 Зеленський: Україна не планувала захоплення Курської АЕС, бо не уподібнюється Росії
14:53 Британська розвідка: російська влада з ентузіазмом репресує генералів Шойгу
14:35 Міноборони допустило до експлуатації кулемет SAR 762 MT
14:20 Військових з КНДР розмістили за 50 км від українського кордону
13:58 У Харкові вчений допомагав росіянам вдосконалювати “Шахеди”
13:18 Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення обстрілів енергетичної інфраструктури, – FT
12:53 Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати
12:38 Українським біженцям у Литві нададуть нову одноразову виплату
12:21 Міноборони спростило процес повернення майна віськовослужбовцями
11:54 В Армії+ додали 5 нових електронних рапортів: відпустки, звільнення, виплати
11:37 На Донеччині викрито 4 осіб, які працювали на РФ
11:19 ЄБРР виділить 300 мільйонів євро на електровози для “Укрзалізниці”
10:56 За попередню добу зафіксовано 175 боєзіткнень: найбільше атак на Курахівському й Покровському напрямках
10:39 В університеті в Чечні загинули українські полонені, – Кадиров
10:20 Поранений під час ракетного обстрілу Кривого Рогу чоловік помер у лікарні
09:56 За прогнозом “Укренерго” наступна зима буде найскладнішою за останні три роки

Велика Британія щорічно виділятиме кошти на підтримку України

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз презентувала в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік, у якому передбачено щорічну військову допомогу Україні в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 3,8 мільярда доларів).

Середа, 30 жовтня 2024, 22:35

Про це повідомляє Reuters.

Рівз зазначила, що загальний бюджет Міністерства оборони буде збільшено для досягнення цілі витрат на оборону в 2,5% від ВВП. За її словами, це дозволить перевиконати зобов’язання Великої Британії в межах НАТО та посилити підтримку України.

“Я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони наступного року, що дозволить Сполученому Королівству перевиконати наші зобов’язання в межах НАТО та забезпечити військову підтримку України у 3 мільярди фунтів (3,8 мільярда доларів — ред.) на рік”, — сказала Рівз.

Посадовиця зазначила, що щорічна військова підтримка України буде збережена додатково до кредиту в межах угоди “Великої сімки” про використання заморожених російських активів.

У британському уряді наголосили, що допомагатимуть Україні “так довго, скільки це буде потрібно”.

Теги: Велика Британія, допомога Україні, Міністерство оборони, НАТО, ВВП

Межа у Telegram

Підписатись