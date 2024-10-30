Велика Британія щорічно виділятиме кошти на підтримку України

Про це повідомляє Reuters.
Рівз зазначила, що загальний бюджет Міністерства оборони буде збільшено для досягнення цілі витрат на оборону в 2,5% від ВВП. За її словами, це дозволить перевиконати зобов’язання Великої Британії в межах НАТО та посилити підтримку України.
“Я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони наступного року, що дозволить Сполученому Королівству перевиконати наші зобов’язання в межах НАТО та забезпечити військову підтримку України у 3 мільярди фунтів (3,8 мільярда доларів — ред.) на рік”, — сказала Рівз.
Посадовиця зазначила, що щорічна військова підтримка України буде збережена додатково до кредиту в межах угоди “Великої сімки” про використання заморожених російських активів.
У британському уряді наголосили, що допомагатимуть Україні “так довго, скільки це буде потрібно”.
- Україна отримає кошти від Норвегії на зміцнення ППО та на озброєння для F-16
- Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС
- Близько 1,1 млрд від МВФ вже надійшли Україні, – Шмигаль