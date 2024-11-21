Про це йдеться в офіційному повідомленні британського уряду.

Згідно з офіційним повідомленням, запроваджено санкції проти трьох відомих клептократів, які виводили багатства зі своїх країн, а також проти їхніх близьких, партнерів і посередників. Серед них опинився Дмитро Фірташ.

Фірташ звинувачується у виведенні сотень мільйонів фунтів стерлінгів з України за допомогою корупційних схем та контролю над розподілом газу. Лише на британському ринку нерухомості він приховав десятки мільйонів фунтів.

Санкції також накладено на дружину Ладу Фірташ, яка володіє його британськими активами, включаючи будівлю колишньої станції метро “Бромптон-роуд”, та Дениса Горбуненка, фінансового посередника, який сприяв діяльності Фірташа.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на поїздки.

Глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що ці санкції є першим кроком у боротьбі з клептократами та їхніми незаконними доходами.