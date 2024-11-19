Велика Британія спрямовує 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад $9,5 млн) на закупівлю нових ударних і розвідувальних безпілотників для України.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

“Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія”, – зазначено в повідомленні.

Фінансування на дрони для України було виділено з щорічного фонду, який складає 3 млрд фунтів стерлінгів (понад $3,8 млрд).

Коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад $20 млн). Зокрема, гроші виділили Німеччина ($12,7 млн), Канада ($3,8 млн) та Люксембург ($3,8 млн).

Всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад $85 млн), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад $19 млн).