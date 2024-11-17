Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

“SPEAR — це крилата ракета нового покоління, яка може вражати цілі на відстані 100 км”, — заявили в оборонному відомстві.

І додали, що ракета призначена для використання проти низки цілей, включаючи протиповітряну оборону, кораблі, танки, захисні споруди та швидкорухомі транспортні засоби.

Зазначається, що SPEAR будуть використовуватися британськими винищувачами F-35B Lighting.

Ракета працює при всіх погодних умовах, а також вдень й вночі.

Повітряні сили Великої Британії додали, що ракета завершила випробування після того, як її вистрілили з винищувача Typhoon компанії BAE Systems на полігоні Відсел у Швеції.