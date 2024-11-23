Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.
“Сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 км, як закладено у радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з’являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами привела до того, що з’явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян, росіяни, відповідно, не могли так само рухатися”, — каже Залужний.
За його словами, ця тенденція зберігається і зараз, бо в росіян немає можливості виконувати такі задачі, як наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів.
Залужний припускає, що коли завершиться цей технічно-еволюційний процес, згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться.
За його підрахунками, це може трапитися десь після 2027 року.
“Але ще не факт, що саме 2027 року, з урахуванням економічної й демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника”, — зауважив Залужний.
Проте, вважає Залужний, швидше за все, це буде тактика, яку Росія зараз застосовує в Україні – так звана тактика “Измора”, яка призводить до “знищення, перш за все, економічного й морального стану”.
- Залужний: Третя світова війна вже почалася, і світ має це усвідомити
- СтратКом: Україна стала першою країною, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету
- Залужний: Україна веде перемовини з урядом Британії щодо щорічного навчання для 5-7 тисяч українських студентів