За даними Le Monde, з 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, розгорнутих у Курській області РФ, близько 300 були вбиті та 2700 поранені.

Про це пише Le Monde.

За даними видання, для боротьби з безпілотниками північнокорейців використовують як «людську приманку».

“Коли безпілотник зависає, його можна збити. Але часто безпілотник швидший за двох солдатів із засідки, і збивають саме людську приманку. Навіть ціною свого життя я без вагань виконуватиму накази нашого верховного вождя”, — написав у своєму щоденнику північнокорейський солдат, якого цитує видання.

За даними видання, Кім Чен Ин має два варіанти: або відмовитися від останків своїх солдатів, як це зробив його дід Кім Ір Сен у випадку з північнокорейськими льотчиками, які загинули в Сирії під час війни Судного дня, або репатріювати їх, організувати церемонії кремації та створити нове кладовище мучеників.

“В обох випадках, щоб сім’ї загиблих не створювали проблем, він повинен буде надати їм компенсацію, або погрожувати втратою переваг, які дає їм перебування в армії, або навіть потраплянням у трудові табори”, — додало видання.

16 грудня 2024 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що війська КНДР, які воюють у складі армії РФ у Курській області, у період із 14 до 15 грудня втратили щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими.