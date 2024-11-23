Уряд Великої Британії «виконає свої юридичні зобов'язання» щодо ордера Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо він прибуде на територію країни.

Про це повідомляє Sky News.

“Велика Британія буде дотримуватися своїх юридичних зобов’язань згідно з внутрішнім законодавством і міжнародним правом”, — сказав прессекретар британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, відповідаючи на запитання, чи буде Нетаньягу заарештований у разі візиту до країни.

Водночас британський міністр внутрішніх справ Іветт Купер напередодні заявила, що їй «було б недоречно коментувати» відповідні процеси.

Раніше Ірландія, Франція та Італія заявили, що заарештують Нетаньягу, якщо він приїде до їхніх країн.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, пов’язаних з війною в Газі.