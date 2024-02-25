Про це повідомили на сайті британського уряду.
Ці кошти Британія впродовж наступного року спрямує на закупівлю й активізацію ланцюгів постачання для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.
“Оголошення про 245 млн фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну — артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви”, — йдеться у повідомленні.