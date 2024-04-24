Про це, як повідомляє Rmf24, голова британського уряду Ріші Сунак сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
За словами Сунака, між Польщею і Великою Британією “існує великий зв’язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації”. Також, як він сказав, Польща витрачає найбільше коштів на безпеку з поміж усіх союзників по НАТО.
Британський лідер додав, що в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, що триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів.
На конференції після зустрічі в канцелярії Туска Сунак сказав, що очільники урядів говорили, серед іншого, щодо використання заблокованих активів РФ, міграційного тиску на польсько-білоруському кордоні та енергетичної співпраці.
“Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди”, — сказав Сунак.
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