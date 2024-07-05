Якщо прем’єр-міністр Денис Шмигаль піде у відставку, це призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.

Про це сказав член парламентської фракції “Слуга Народу” Федір Веніславський в ефірі Суспільного.

Відповідаючи на прохання прокоментувати публікацію УП, у якій йдеться, що у команді Володимира Зеленського нібито кажуть, що він втомився від прем’єра Дениса Шмигаля і що останнього може замінити на посаді перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, Веніславський сказав:

“Відповідь на це запитання для мене дуже проста насправді, оскільки є законодавче регулювання. Це закон України про правовий режим воєнного стану, правовий режим надзвичайного стану, закон про Кабінет міністрів Україн і в законі про Кабінет міністрів України прямо забороняється відставка Кабінету міністрів України в умовах воєнного стану. Іншими словами, до завершення війни якихось механізмів оновлення повного складу Кабінету міністрів України на чолі з прем’єр-міністром без внесення змін до законодавства навряд чи може бути”, — сказав нардеп.

За його словами, йдеться про “чутки і якийсь інсайд, який не відповідає щонайменше правовому регулюванню”.

Коли Веніславського запитали, що відбудеться, якщо Денис Шмигаль напише заяву про відставку за власним бажанням, депутат пояснив, що відставка за власним бажанням – це один із варіантів, який має проголосувати Верховна рада. А парламент, за його словами, не може в даному випадку порушити вимоги закону.

“Тому я думаю, це навряд чи буде сценарій, який найближчим часом буде реалізовано”, — сказав Веніславський.

Веніславський також додав, що у фракції наразі розглядається питання заповнення тих посад в уряді, які на сьогодні займають виконувачі обов’язків заступника, першого заступника міністра відповідного міністерства.

Водночас народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк у Телеграмі прокоментував ситуацію з імовірністю відставки глави уряду.

“Не звертайте увагу на цю заяву про неможливість зміни КМУ. Нічого спільного з реальністю вона не має”, — написав Железняк.