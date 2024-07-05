Народний депутат Федір Веніславський подасть на депутатку та його колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань. Він каже, що вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету.

Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Веніславського, він «не може спокійно спостерігати», як Безугла «грубо порушує» законодавство України про статус народного депутата. Він також вважає, що в її діях містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

«Можу сказати, у зв’язку з чим [звертатимусь до правоохоронних органів]: у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні», — сказав Веніславський.

Народний депутат додав, що це є кримінальним правопорушенням, оцінку якому мають дати правоохоронні органи.

4 липня, Безугла написала у своєму Facebook, що Веніславський хоче подати на неї звернення в ДБР. За це, з її слів, навіть голосували в комітеті, однак голосів для кворуму не вистачило.

«Захисники генералів, або все, що треба знати про цінності Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. (…) Жодної заяви Комітету про Содоля, про фронт, про ТКЦ та СП, про корупцію в ОПК, про Міноборони. Хіба що за Марʼяною в угоду генералітету ганятися», — прокоментувала Безугла.