Вінус Вільямс повертається на турнір WTA 500 у Вашингтоні з вайлдкардом

Семиразова переможниця Грендслемів Вінус Вільямс отримала вайлдкард для виступів у основній сітці турніру WTA 500 у Вашингтоні. Про це йдеться на сторінці змагань у X

Вінус Вільямс, семиразова переможниця турнірів Великого шлему, отримала вайлдкард для участі в основній сітці WTA 500 у Вашингтоні. Цю новину оприлюднили на офіційній сторінці змагань у X. 56-й розіграш Mubadala Citi DC Open проходитиме з 19 по 27 липня.

У жіночій частині турніру змагатимуться 32 тенісистки, серед яких чотири отримали право виступати завдяки вайлдкардам. Вінус Вільямс повертається на корт вперше за 16 місяців, що викликає великий інтерес серед фанатів.

Останній раз Вільямс грала на турнірах у березні 2024 року, коли вона вибула в першому раунді WTA 1000 у Маямі. У 2024 році вона провела лише два матчі: окрім поразки в Маямі, вона також програла в першому колі в Індіан-Веллсі.

“Я рада прийняти вайлдкард на участь у Mubadala Citi DC Open. У Вашингтоні є щось справді особливе: енергія, вболівальники та історія. Це місто завжди виявляло до мене стільки любові, і я не можу дочекатися, щоб знову змагатися там.” – WTA

У лютому WTA оголосила, що Вільямс має виступити на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі як володарка вайлдкарду, але сама тенісистка спростувала цю інформацію, вказавши на помилку організаторів.

До основної сітки WTA 500 у Вашингтоні також потрапила українка Марта Костюк, а також три гравчині з топ-10 світового рейтингу: Джессіка Пегула (№3 WTA), Паула Бадоса (№9 WTA) та Емма Наварро (№10 WTA).

Вінус Вільямс: основні факти

Вінус Вільямс – семиразова чемпіонка турнірів Великого шлему, зокрема, вона виграла п’ять титулів на Вімблдоні та два на US Open в одиночному розряді. У парному розряді разом зі своєю сестрою Сереною вона здобула 14 титулів Великого шлему.

Вона також є чотириразовою золотою медалісткою Олімпійських ігор: один раз вигравши “золото” в одиночному розряді та тричі в парному. У 2002 році Вільямс вперше стала першою ракеткою світу. Станом на 2024 рік її останнє місце у світовому рейтингу WTA було 977-м.