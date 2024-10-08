Генеральний прокурор Андрій Костін підписав заяву про звільнення свого колишнього заступника Дмитра Вербицького з органів прокуратури. В Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо Вербицького, який підозрюється у можливому незаконному збагаченні.

Про це розповів генпрокурор в інтервʼю проєкту «Карп’як на Суспільному».

За його словами, всі матеріали та висновки службового розслідування були передані до НАБУ на запит детектива, який займається розслідуванням цієї справи.

Журналісти “Схем” виявили, що Дмитро Вербицький проживає у будинку в елітному котеджному містечку “Коник” у Києві. Цю нерухомість за довіреністю від одеського бізнесмена придбав його племінник за понад 2 мільйони гривень, що в 6 разів нижче ринкової вартості.

Також “Схеми” з’ясували, що з травня 2024 року власницею сусіднього маєтку в цьому ж містечку стала Христина Ільницька, з якою Вербицький, за чутками, має стосунки. Цей будинок ринково оцінюється приблизно в 48 мільйонів гривень, однак за договором купівлі-продажу його придбали лише за 2 мільйони.

Вербицький заперечив свою причетність до придбання майна Ільницькою.

Журналісти також повідомили, що Ільницька, незадовго до придбання будинку, купила автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів, попри те, що її сукупний офіційний дохід за останні 10 років склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

Після журналістського розслідування було розпочато службове розслідування щодо Вербицького, а Національне агентство із запобігання корупції ініціювало перевірку його способу життя. НАБУ відкрило кримінальне провадження за підозрою в незаконному збагаченні.

Парламент запросив Андрія Костіна до Верховної Ради для пояснень стосовно майна його заступника. Однак Костін не з’явився, пояснивши, що триває службове розслідування, і запропонував відкласти обговорення. 1 липня Дмитра Вербицького було звільнено.