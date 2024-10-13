У вересні цього року в Україні загинули близько 208 мирних жителів.

Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН.

“В останній місяць, уже третій місяць поспіль, кількість жертв серед цивільного населення була вищою, ніж у всі інші місяці, починаючи з жовтня 2022 року”, — сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

За даними ООН, у вересні 1 220 цивільних отримали поранення. При цьому тенденція на збільшення кількості жертв серед цивільних була помічена моніторингом ще у липні. Також у доповіді вказано, близько 30 нападів у вересні були завдані по інфраструктурі, 25 – на території, контрольованій Україною, і 5 – на території, окупованій РФ.

Починаючи з 6 жовтня РФ завдала численних обстрілів із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів. Зокрема, в Одеській області внаслідок п’яти нещодавніх нападів загинули 14 цивільних осіб і 28 дістали поранення.