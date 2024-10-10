У вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для армії РФ.

Про це пише Telegraph, покликаючись на дані британської розвідки.

Повідомляється, що це число перевищило попередній рекорд втрат, зафіксований у травні, коли російська армія щодня втрачала в середньому 1262 бійців, убитими та пораненими.

Вересень також став п’ятим місяцем поспіль, коли щоденні втрати російських військ перевищували тисячу осіб. Аналітики пояснюють такі високі втрати використанням Росією тактики масованих піхотних штурмів, відомих як «м’ясні» штурми.

Британська розвідка вважає, що попри значні втрати, російський наступ, який триває понад рік, не зупиниться, хоча перемоги коштують армії РФ надзвичайно дорого.

За інформацією Генерального штабу, з 1 вересня по 1 жовтня російська армія втратила 38 130 осіб убитими та пораненими. Станом на 10 жовтня загальні втрати військ РФ становили 665 200 солдатів.