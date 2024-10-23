Протягом вересня 2024 року Росія здійснила понад 1300 запусків дронів-камікадзе по території України, що стало рекордним показником за місяць від початку великої війни вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму розвідувальному зведенні.

За даними британської розвідки, існує висока ймовірність того, що Росія перевищить цю кількість дронових атак у жовтні 2024 року. При цьому, поки не зрозуміло, чи зможе РФ підтримувати такий рівень атак до кінця року.

“Проте Росія майже напевно розширює свої можливості для проведення широкомасштабних дронових атак проти України, доповнюючи постачання з Ірану збільшенням внутрішнього виробництва”, — йдеться узведенні.

Зазначається, що дрони використовуються для ударів по різних цілях, включаючи енергетичну інфраструктуру, зокрема через здатність завдавати ударів вглиб української території та створювати тиск на українську систему протиповітряної оборони.