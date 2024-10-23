Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму розвідувальному зведенні.
За даними британської розвідки, існує висока ймовірність того, що Росія перевищить цю кількість дронових атак у жовтні 2024 року. При цьому, поки не зрозуміло, чи зможе РФ підтримувати такий рівень атак до кінця року.
“Проте Росія майже напевно розширює свої можливості для проведення широкомасштабних дронових атак проти України, доповнюючи постачання з Ірану збільшенням внутрішнього виробництва”, — йдеться узведенні.
Зазначається, що дрони використовуються для ударів по різних цілях, включаючи енергетичну інфраструктуру, зокрема через здатність завдавати ударів вглиб української території та створювати тиск на українську систему протиповітряної оборони.
- На Запоріжжі російські військові атакували дроном машину – загинуло двоє людей
- Сили ППО збили 57 ворожих БпЛА
- Вночі до Білорусі з України залетіли щонайменше 3 російські дрони