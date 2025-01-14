Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що більше не буде продовжень терміну для добровільного повернення після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Про це Верещук повідомила у Telegram-каналі.

“Найближчим часом очікуємо підписання Президентом закону, за яким термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжується до 01 березня 2025 року. Мушу наголосити, що більше продовжень терміну не буде. Бо для тих, хто реально хоче все виправити, це цілком достатній строк,” — зазначила вона.

Вона також підкреслила, що держава повинна дати можливість тим, хто бажає повернутися з СЗЧ, але водночас порядок і справедливість мають бути дотримані.