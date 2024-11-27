Статистичних даних про кількість людей, які повернулися на тимчасово окуповані території, не існує і не може бути.

Про це сказала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у телеефірі.

“У нас є дані прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, РНБО — усіх тих властивих органів, які підтверджують, що офіційних даних, скільки людей переїхали на ТОТ з підконтрольної урядові території, немає і бути не може. У нас закриті кордони з Російською Федерацією, діє лише один гуманітарний коридор на в’їзд в Україну, через який люди з Росії та ТОТ можуть в’їхати в Україну, але аж ніяк не виїхати”, — розповіла Верещук.

Вона пояснила, що єдиний пункт, через який громадяни України можуть потрапити в РФ — це аеропорт “Шереметьєво”.

“Люди купують квиток, який вартує великих грошей, до речі. Ми це знаємо, бо повертаємо депортованих Росією дітей і шукаємо фінанси для опікунів, які їдуть за цими дітьми. Це великі гроші, треба мати близько тисячі доларів, їхати через три країни, пройти фільтрацію, всі пункти догляду…” — сказала Верещук.

Вона підкреслила, що саме через це інформацію про кількість громадян України, які нібито повернулися на ТОТ, назвала брехнею і хайпом і попросила не коментувати речі, які насправді не можна довести ані джерелами з офіційних органів, ані іншими джерелами.