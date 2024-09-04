Про це розповів голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.
Як повідомив Арахамія, 4 вересня відбулося засідання фракції, присвячене «кадровому оновленню», на якому був присутній і президент Володимир Зеленський.
Після засідання фракції представники «Слуги Народу» запропонували наступні зміни:
- Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ і колишній посол України в Туреччині, стане новим очільником МЗС, замінивши Дмитра Кулебу.
- Олексій Кулеба очолить Міністерство розвитку громад та територій, а також стане віцепрем’єром. Спочатку міністерство працюватиме в поточному форматі, але згодом його розділять на підрозділи, що відповідатимуть за інфраструктуру та регіональну політику.
- Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, очолить Міністерство юстиції.
- Міністерство ветеранів очолить Наталія Калмикова, яка зараз є заступницею міністра оборони.
- Міністерство культури перейде під керівництво Миколи Точицького, дипломата та чинного заступника керівника Офісу президента. Арахамія підкреслив, що на даному етапі важливо посилити боротьбу з дезінформацією, і для цього потрібен кандидат із міжнародним досвідом.
- Віталій Коваль, керівник Фонду держмайна, стане міністром аграрної політики та продовольства.
- Матвій Бідний буде призначений міністром молоді та спорту.
- Світлана Гринчук, нинішня заступниця міністра енергетики, очолить Міністерство довкілля.
- Герман Сметанін, генеральний директор «Української оборонної промисловості», стане міністром стратегічних промисловостей.
Олександр Камишін, колишній керівник Мінстратегпрому, перейде на роботу в Офіс президента, де продовжить займатися питаннями озброєння та інфраструктури.
Ірина Верещук, яка наразі очолює Мінреінтеграції, також перейде до Офісу президента, де обійме посаду профільної заступниці керівника Офісу.
“Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступниці голови ОПУ. Служу Українському народу!» — написала вона в Telegram.
Крім того, у фракції розглядають можливість створення нової інституції під назвою Міністерство повернення українців. Кандидатів на цю посаду ще обговорюють.
- Міністр закордонних справ Кулеба подав заяву про відставку
- До Верховної Ради надійшли заяви про відставку Камишіна, Малюськи, Стрільця і Коваля
- Арахамія анонсував велике перезавантаження уряду