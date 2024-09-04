Про це розповів голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Як повідомив Арахамія, 4 вересня відбулося засідання фракції, присвячене «кадровому оновленню», на якому був присутній і президент Володимир Зеленський.

Після засідання фракції представники «Слуги Народу» запропонували наступні зміни:

  • Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ і колишній посол України в Туреччині, стане новим очільником МЗС, замінивши Дмитра Кулебу.
  • Олексій Кулеба очолить Міністерство розвитку громад та територій, а також стане віцепрем’єром. Спочатку міністерство працюватиме в поточному форматі, але згодом його розділять на підрозділи, що відповідатимуть за інфраструктуру та регіональну політику.
  • Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, очолить Міністерство юстиції.
  • Міністерство ветеранів очолить Наталія Калмикова, яка зараз є заступницею міністра оборони.
  • Міністерство культури перейде під керівництво Миколи Точицького, дипломата та чинного заступника керівника Офісу президента. Арахамія підкреслив, що на даному етапі важливо посилити боротьбу з дезінформацією, і для цього потрібен кандидат із міжнародним досвідом.
  • Віталій Коваль, керівник Фонду держмайна, стане міністром аграрної політики та продовольства.
  • Матвій Бідний буде призначений міністром молоді та спорту.
  • Світлана Гринчук, нинішня заступниця міністра енергетики, очолить Міністерство довкілля.
  • Герман Сметанін, генеральний директор «Української оборонної промисловості», стане міністром стратегічних промисловостей.

Олександр Камишін, колишній керівник Мінстратегпрому, перейде на роботу в Офіс президента, де продовжить займатися питаннями озброєння та інфраструктури.

Ірина Верещук, яка наразі очолює Мінреінтеграції, також перейде до Офісу президента, де обійме посаду профільної заступниці керівника Офісу.

“Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступниці голови ОПУ. Служу Українському народу!» написала вона в Telegram.

Крім того, у фракції розглядають можливість створення нової інституції під назвою Міністерство повернення українців. Кандидатів на цю посаду ще обговорюють.