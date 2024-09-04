У фракції «Слуга Народу» представили загальний план кадрових ротацій після масштабного оновлення уряду. Ірина Верещук, яка очолює Мінреінтеграції, та Олександр Камишін, керівник Мінстратпрому, можуть перейти на роботу в Офіс Президента.

Про це розповів голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Як повідомив Арахамія, 4 вересня відбулося засідання фракції, присвячене «кадровому оновленню», на якому був присутній і президент Володимир Зеленський.

Після засідання фракції представники «Слуги Народу» запропонували наступні зміни:

Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ і колишній посол України в Туреччині, стане новим очільником МЗС, замінивши Дмитра Кулебу.

Олексій Кулеба очолить Міністерство розвитку громад та територій, а також стане віцепрем’єром. Спочатку міністерство працюватиме в поточному форматі, але згодом його розділять на підрозділи, що відповідатимуть за інфраструктуру та регіональну політику.

Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, очолить Міністерство юстиції.

Міністерство ветеранів очолить Наталія Калмикова, яка зараз є заступницею міністра оборони.

Міністерство культури перейде під керівництво Миколи Точицького, дипломата та чинного заступника керівника Офісу президента. Арахамія підкреслив, що на даному етапі важливо посилити боротьбу з дезінформацією, і для цього потрібен кандидат із міжнародним досвідом.

Віталій Коваль, керівник Фонду держмайна, стане міністром аграрної політики та продовольства.

Матвій Бідний буде призначений міністром молоді та спорту.

Світлана Гринчук, нинішня заступниця міністра енергетики, очолить Міністерство довкілля.

Герман Сметанін, генеральний директор «Української оборонної промисловості», стане міністром стратегічних промисловостей.

Олександр Камишін, колишній керівник Мінстратегпрому, перейде на роботу в Офіс президента, де продовжить займатися питаннями озброєння та інфраструктури.

Ірина Верещук, яка наразі очолює Мінреінтеграції, також перейде до Офісу президента, де обійме посаду профільної заступниці керівника Офісу.

“Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступниці голови ОПУ. Служу Українському народу!» — написала вона в Telegram.

Крім того, у фракції розглядають можливість створення нової інституції під назвою Міністерство повернення українців. Кандидатів на цю посаду ще обговорюють.