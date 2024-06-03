Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук опублікувала пост, ймовірно коментуючи слова колеги.

Вона зазначила, що не стане писати, що робити, щоб люди поверталися, проте може з впевненістю написати, чого робити точно не варто.

“Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів”, — написала вона.

За словами Верещук, такі публічні заяви або кроки реальної користі не дадуть. Ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла.