Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук опублікувала пост, ймовірно коментуючи слова колеги.
Вона зазначила, що не стане писати, що робити, щоб люди поверталися, проте може з впевненістю написати, чого робити точно не варто.
“Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів”, — написала вона.
За словами Верещук, такі публічні заяви або кроки реальної користі не дадуть. Ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла.
“А от що цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні. Тобто, всілякі такі лякалки мобілізацію не покращують, а демографію та економіку погіршують. То нащо це робити?” — зауважила Верещук.
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