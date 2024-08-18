Віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до жителів Покровська, Мирнограда та Селидового із проханням евакуюватися у зв'язку зі складною ситуацією на Покровському напрямку.

Про це вона повідомила у Telegram-каналі.

“На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюся до жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватися. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до безпечніших регіонів”, – закликала Верещук.

Вона додала, що “перебування там цивільних також заважає працювати Силам оборони”, а також наголосила на тому, що “життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього”. Посадовиця залишила контакти служб, які допоможуть з евакуацією.

Верещук із розуміння поставилась до тих, хто вимушений кидати рідні домівки у пошуках безпечних місць проживання і пообіцяла, що в евакуації люди не залишаться наодинці із проблемами.

“Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше. Також розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади – всі ми допоможемо”, – зазначила Верещук.