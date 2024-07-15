Про це Верещук написала на сторінці у Facebook.

“Останнім часом бачу повідомлення в ЗМІ, де окремі політики, активісти та навіть військові публічно скаржаться на воєначальників. Скаржаться, звинувачують їх і вимагають звільнити. Все це, можливо, небезпідставно. Є хороші командири, є погані. Але, прагнення позбутись поганих командирів не мають розвалювати армію”, – зазначила Верещук.

За її словами, армія – це не громадська організація, а бойовий командир – це не соціальний працівник під час війни. Верещук погоджується, що потрібно знищувати “тупість, безвідповідальність, легковажність та брехню” в армії. Проте, зазначає віцепрем’єр-міністр, це треба робити не ціною підриву дисципліни та боєздатності підрозділів.

“Отже, звертаюсь до політиків та інших інфлюенсерів: якщо ваша адвокаційна діяльність заважатиме дисципліні та боєздатності армії, то це суперечитиме інтересам національної безпеки в умовах війни. Це недобре”, – підсумувала Ірина Верещук.

На цей допис відреагував український волонтер, громадський діяч та блогер Сергій Стерненко, зазначивши, що попри заклики не критикувати вище військове керівництво, сама Верещук все ж таки визнає наявність проблем у війську.