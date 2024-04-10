Урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення пройшов перше читання.

Про це в Telegram повідомив Народний депутат Ярослав Железняк.

“Парламент проголосував за основу (перше читання) #10379 законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації”, — написав він.

Нардеп зазначив, що за документ проголосували 254 депутати, один проти, утрималися 37.

“Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті”, — зауважив Железняк.

Цей законопроєкт передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення: штрафи за порушення призовниками,військовозобовʼязаними та резервістами правил військового обліку, порушення законів про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку і мобілізацію та порушення цих законів під час воєнного стану.