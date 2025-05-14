14 травня 2025 року Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт №9495 “Про охорону дитинства”, який має на меті захист прав українських дітей, які були примусово переміщені до Росії. Цю інформацію оприлюднила народна депутатка Ірина Геращенко через свій Telegram-канал.

Законопроєкт отримав підтримку 270 депутатів. Він вводить нові юридичні терміни, такі як “депортована дитина” та “примусово переміщена дитина”, а також зобов’язує уряд розробити механізми для повернення, реінтеграції та адаптації цих дітей.

Ця законодавча ініціатива була вперше розглянута Верховною Радою ще в листопаді 2024 року. Окрім цього, 14 травня парламент також ухвалив законопроєкт, який забороняє усиновлення дітей особами, які були засуджені за державну зраду та колабораціонізм.

Раніше, 17 квітня 2025 року, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12385, що гарантує дітям право на отримання статусу постраждалих внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів. Також 22 квітня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт №12170, який передбачає відповідальність за депортацію та затримку репатріації дітей військовими представниками іноземних держав.

Щодо викрадення українських дітей Росією, уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук зазначила, що станом на кінець березня 2023 року відомо про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Через окупацію точний підрахунок залишається складним.

5 квітня 2023 року 49 країн світу засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, яке було присвячене нібито правовим підставам викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової на платформах ООН та закликала притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі Генерального прокурора України підкреслюють, що наразі відсутній єдиний прозорий механізм повернення депортованих дітей з Росії. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.