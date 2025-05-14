14 травня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9495 “Про охорону дитинства”, який має на меті захист прав українських дітей, примусово переміщених до Росії. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Згідно з інформацією, за цей законопроєкт проголосували 270 депутатів. Цей документ вперше вводить терміни “депортована дитина” та “примусово переміщена дитина”, встановлюючи чіткі юридичні визначення для цих категорій. Закон також зобов’язує уряд розробити механізм повернення, реінтеграції та адаптації таких дітей.

Цей законопроєкт був розглянутий у першому читанні ще в листопаді 2024 року. Окрім цього, 14 травня парламент ухвалив закон, який забороняє усиновлення дітей особам, які були засуджені за державну зраду або колабораціонізм.

Раніше, 17 квітня 2025 року, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12385, що забезпечує право дітей на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Також 22 квітня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт №12170, який передбачає відповідальність за депортацію та затримку репатріації дітей у військових цілях представниками іноземних держав.

Щодо викрадення українських дітей Росією, уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук зазначила, що станом на кінець березня 2023 року відомо про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через окупацію точний підрахунок дітей ускладнений.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН, де обговорювалися нібито правові підстави викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової на платформах ООН, закликаючи притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі Генерального прокурора України підкреслюють, що наразі відсутній єдиний прозорий механізм повернення депортованих до Росії українських дітей. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей.