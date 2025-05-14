14 травня 2025 року Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт №10298, який вносить зміни до Сімейного кодексу. Цей документ забороняє особам, засудженим за державну зраду та колабораціонізм, усиновлювати дітей. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Законопроєкт отримав підтримку 253 депутатів. Відповідно до нових норм, усиновлювачами не можуть бути особи, які були засуджені за державну зраду, колабораціонізм, а також ті, хто притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Автори законопроєкту підкреслюють, що в умовах збройної агресії з боку Росії важливо не допустити, щоб діти потрапляли під опіку осіб, які загрожують незалежності України. “Якщо потенційний усиновлювач займається колабораційною діяльністю або підтримує агресора, він не зможе виховувати дитину в дусі поваги до прав інших людей та любові до своєї Батьківщини”, – зазначають депутати.

Цей законопроєкт був ухвалений у першому читанні ще 21 листопада 2024 року.

Крім того, Міністерство соціальної політики раніше повідомляло про ухвалення постанови, яка дозволяє кандидатам в усиновлювачі приймати дитину в родину ще до винесення рішення суду. У відомстві детально роз’яснили порядок цієї процедури.

Також міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала масштабну стратегію підтримки материнства, яка включає кілька ініціатив, спрямованих на зменшення доглядових обов’язків жінок за дітьми.