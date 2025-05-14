14 травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10298, який вносить важливі зміни до Сімейного кодексу. Цей закон забороняє усиновлення дітей особам, які були засуджені за державну зраду та колабораціонізм. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці в Telegram.

Згідно з інформацією Геращенко, законопроєкт отримав підтримку 253 народних депутатів. Нові правила забороняють усиновлення для осіб, які мають судимість за державну зраду, колабораціонізм, пропаганду війни, а також для тих, хто притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Автори законопроєкту підкреслюють, що в умовах збройної агресії з боку Росії важливо запобігти усиновленню дітей особами, які можуть загрожувати незалежності України.

«Якщо потенційний усиновлювач, опікун або прийомні батьки займаються колабораційною діяльністю або підтримують державу-агресора, вони не можуть виховувати дітей у дусі поваги до прав і свобод інших людей, а також любові до своєї країни», – зазначили депутати.

Цей законопроєкт був взятий за основу ще 21 листопада 2024 року, що свідчить про його важливість у контексті сучасних викликів.

Крім того, Міністерство соціальної політики раніше повідомляло про ухвалення постанови, яка дозволяє кандидатам в усиновлювачі приймати дітей у родину ще до винесення рішення суду. У відомстві також роз’яснили порядок цієї процедури.

Міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович також анонсувала розробку масштабної стратегії підтримки материнства, яка включатиме кілька ініціатив для полегшення доглядових обов’язків жінок за дітьми.