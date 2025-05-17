Верховний суд США у п’ятницю, 16 травня, підтвердив рішення про блокування депортації венесуельських мігрантів, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа на основі закону 1798 року, який зазвичай застосовується лише в умовах війни. Суд вказав на спроби адміністрації депортувати мігрантів без дотримання належних правових процедур, що викликало обурення правозахисників.

Судді задовольнили клопотання адвокатів Американського союзу громадянських свобод (ACLU), які представляють інтереси мігрантів, і тимчасово призупинили процедуру депортації. Раніше, 19 квітня, Верховний суд вже зупинив депортацію десятків мігрантів, які перебували в центрі утримання в Техасі.

Ці депортації є частиною імміграційної політики Трампа, яку він відновив після повернення на посаду у січні 2025 року. Юристи ACLU звернулися до Верховного суду після того, як стало відомо про наміри адміністрації терміново депортувати мігрантів без належного попередження або можливості оскарження.

У своєму рішенні суд зазначив, що повідомлення за 24 години до депортації без інформації про процедуру оскарження є неприйнятним. Належна правова процедура вимагає, щоб уряд надавав можливість для слухання перед вжиттям несприятливих дій.

Дональд Трамп різко розкритикував це рішення, назвавши його «поганим і небезпечним днем для Америки». Він висловив занепокоєння, що злочинці не можуть бути швидко депортовані без тривалого судового процесу, що може затягнутися на роки. Трамп також попередив, що це рішення може спонукати інших злочинців нелегально в’їжджати до країни.

Верховний суд, який має консервативну більшість 6-3, доручив 5-му окружному апеляційному суду США у Новому Орлеані визначити процедури, які повинні бути надані мігрантам для забезпечення їхніх конституційних прав. Водночас суд уточнив, що адміністрація може проводити депортації відповідно до інших положень імміграційного законодавства.

Лі Гелернт, провідний юрист ACLU, привітав рішення суду, назвавши його «потужним сигналом» проти спроб уряду прискорити депортації без дотримання належних процедур. Він підкреслив, що використання закону воєнного часу у мирний час ставить під сумнів законність таких дій.

Адміністрація Трампа депортує мігрантів до Сальвадору, де їх утримують в суворих умовах. За угодою США виплачують уряду президента Наїба Букеле шість мільйонів доларів. Мігрантів звинувачують у приналежності до злочинного угруповання «Трен де Арагуа», яке визнано терористичною організацією.

Родичі та адвокати депортованих заперечують їхню причетність до банди і наголошують, що мігрантам не надали можливості оскаржити звинувачення. Закон про іноземних ворогів, на який посилається адміністрація, дозволяє президенту вживати заходів проти осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці у воєнний час. Востаннє цей закон застосовувався під час Другої світової війни.

Ця справа вже вдруге потрапляє на розгляд Верховного суду, ставлячи під сумнів дотримання адміністрацією Трампа судових обмежень. Адвокати мігрантів стверджують, що чиновники не надали можливості оскаржити рішення про депортацію до того, як багатьох з них відправили до аеропорту, порушуючи попередні судові розпорядження.

7 квітня Верховний суд встановив обмеження щодо процедур депортації за законом «Про ворогів», вимагаючи, щоб затримані отримували повідомлення у розумний строк і мали можливість оскаржити виселення.

Президент Трамп зробив нелегальну імміграцію однією з основних тем своєї передвиборчої кампанії, обіцяючи посилити контроль на кордоні та депортувати мільйони мігрантів. 22 січня він підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, що намагаються нелегально потрапити через південний кордон з Мексикою. 1 березня Пентагон оголосив про розгортання військових підрозділів для посилення охорони кордону.