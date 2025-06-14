Вєрка Сердючка під прицілом: мовний скандал у Києві через російськомовні пісні

У коментарі для Української правди. Життя PR-директор Вєрки Сердючки заперечив те, що Данилко спілкувався російською на концерті.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через виступ Вєрки Сердючки, який відбувся 13 червня в Києві. Під час концерту виконувалися пісні російською мовою, що викликало обурення. Про це Кремінь повідомив у своєму Facebook 14 червня.

“Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” – у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано.” – Тарас Кремінь

Кремінь також зазначив, що ухвалив рішення про відкриття державного контролю щодо організаторів цього заходу.

“Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям “розваг” знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон – це про національну гідність. І відповідальність буде.” – Тарас Кремінь

Згідно з пунктом 2 статті 23 мовного Закону, культурно-мистецькі, розважальні та видовищні заходи мають проводитися українською мовою. Використання інших мов можливе лише за художнім задумом організатора або у випадках, передбачених законом для корінних народів та національних меншин, але це не стосується виконання пісень.

Раніше активісти подали скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови на концерт Verka Serduchka & Band, вказуючи на використання російської мови. Вони також зазначили, що Андрій Данилко звертався до глядачів російською.

“Подав скаргу від імені ГО Українська мова до Уповноваженого із захисту державної мови на Verka Serduchka.ART, Osocor Residence, Karabas.com за проведення публічного заходу російською.” – Віктор Дяченко

Відео з концерту активно поширюється в соціальних мережах, викликаючи нові обговорення.

PR-директор Вєрки Сердючки спростував інформацію про використання російської мови під час концерту, зазначивши, що Андрій Данилко спілкувався на полтавському суржику.

“Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу.” – PR-директор Вєрки Сердючки

Він також додав, що під час заходу звучали композиції українською та англійською мовами, а також кілька старих пісень у оригіналі.