Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування 333 населених пунктів у рамках деколонізації та дерусифікації. Депутати вирішили звернутися до погоджувальної ради, щоб повторно винести постанову на розгляд.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко та Роман Лозинський.

Постанову підтримали лише 208 депутатів. Як зазначив Лозинський, парламент втратив історичну можливість викреслити з карти України всі назви, нав’язані Москвою протягом століть поневолення.

У відповідь на це народні депутати вирішили блокувати трибуну Верховної Ради, вимагаючи скликати погоджувальну раду та повторно винести постанову на розгляд. До того часу, як вирішили парламентарі, робота парламенту буде призупинена.

За словами Геращенко, біля трибуни були представники всіх парламентських фракцій, за винятком колишніх членів забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа — За життя”.

Зараз нардепи пішли на погоджувальну раду щодо постанови, повідомив Гончаренко.