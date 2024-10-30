Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.

“Рада залишила прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів у 2025 році на рівні 1600 грн, але не підтримала підвищення зарплат прокурорів у бюджеті 2025”, — повідомила депутатка.

Таким чином, зарплати прокурорів наступного року не зростуть на 37%, на що планували спрямувати три мільярди гривень.

За словами нардепа Ярослава Железняка, правку щодо зниження зарплат прокурорам було ухвалено завдяки підтримці голови Комітету, яка також висловилася за неї публічно з трибуни та не голосувала за підвищення під час засідання Комітету.