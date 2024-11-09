У Верховній Раді наразі не стоїть питання щодо чергового зниження віку для мобілізації. Парламентарі пояснюють, що люди, віком менші за 25 років, є відбудовниками нашої країни.

Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сказав в ефірі Radio NV.

За його словами, мобілізацію осіб молодше за 25 років “важко уявити”. Втім він підтвердив, що дискусії з цього приводу не вщухають, оскільки деякі західні партнери вважають за потрібне знизити вік мобілізації в Україні.

Корнієнко пояснює, що в Україні не така демографічна ситуація, як в інших країнах, які “колись, десь”, під час інших воєн, мобілізували молодих людей.

“Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. […] Тому це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати”, — пояснив він.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада надала відстрочку військовозобов’язаним віком до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. Законодавча ініціатива № 11379-д була підтримана 311 голосами депутатів.