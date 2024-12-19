Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів.

З 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватимуть експертні команди, які проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

Як пояснюється в записці до законопроєкту, система МСЕК не відповідає сучасним викликам і актуальним підходам до визначення інвалідності, що стало особливо очевидним у період війни.

Він наголосив, що новий закон передбачає низку важливих змін:

Електронне оцінювання: експертні команди враховуватимуть реальні потреби людей через прозору електронну систему.

експертні команди враховуватимуть реальні потреби людей через прозору електронну систему. Деперсоналізація процесів: команди формуватимуться автоматично, а дані лікарів та пацієнтів будуть захищені до моменту оцінки.

команди формуватимуться автоматично, а дані лікарів та пацієнтів будуть захищені до моменту оцінки. Можливість оскарження: рішення експертів можна буде переглянути в Центрі оцінювання функціонального стану.

рішення експертів можна буде переглянути в Центрі оцінювання функціонального стану. Впровадження міжнародних стандартів: система базуватиметься на Міжнародній класифікації функціонування (МКФ).

система базуватиметься на Міжнародній класифікації функціонування (МКФ). Чинність попередніх документів: довідки, видані до січня 2025 року, залишатимуться чинними для отримання соціальних гарантій.

довідки, видані до січня 2025 року, залишатимуться чинними для отримання соціальних гарантій. Прозорість статистики: дані оцінювання стануть доступними для громадського моніторингу.

Нагадаємо, реформа стала актуальною на тлі скандалів навколо МСЕК. Одним із найрезонансніших був випадок із керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 6 мільйонів у різних валютах, фальшивих документів і списків ухилянтів.