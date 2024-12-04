Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 237 народних депутатів.

“Наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС”, – зазначив він.