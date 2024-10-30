Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Серед основних змін:
- Відбір нових членів Рахункової палати тепер проходитиме через конкурс, де ключове право голосу матимуть міжнародні експерти.
- Закріплено політичну та фінансову незалежність органу.
- Скорочено кількість членів палати з 13 до 11.
- Розширено повноваження на проведення аудитів місцевих бюджетів, комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів міжнародних партнерів і консолідованої фінансової звітності державних установ.
- Встановлено обов’язкову зовнішню оцінку діяльності кожні п’ять років, а також окремий порядок для перехідного періоду.
- Передбачено адаптацію до міжнародних стандартів INTOSAI.
- Визначено чіткі парламентські процедури для розгляду звітів Рахункової палати профільними комітетами та моніторингу виконання її рекомендацій.
Железняк наголосив, що ця реформа є однією з ключових умов для отримання фінансової підтримки у розмірі понад $2 млрд від Міжнародного Валютного Фонду та Сполучених Штатів Америки.