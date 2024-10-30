Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Серед основних змін:

Відбір нових членів Рахункової палати тепер проходитиме через конкурс, де ключове право голосу матимуть міжнародні експерти.

Закріплено політичну та фінансову незалежність органу.

Скорочено кількість членів палати з 13 до 11.

Розширено повноваження на проведення аудитів місцевих бюджетів, комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів міжнародних партнерів і консолідованої фінансової звітності державних установ.

Встановлено обов’язкову зовнішню оцінку діяльності кожні п’ять років, а також окремий порядок для перехідного періоду.

Передбачено адаптацію до міжнародних стандартів INTOSAI.

Визначено чіткі парламентські процедури для розгляду звітів Рахункової палати профільними комітетами та моніторингу виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ця реформа є однією з ключових умов для отримання фінансової підтримки у розмірі понад $2 млрд від Міжнародного Валютного Фонду та Сполучених Штатів Америки.