Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 255 народних депутатів.

Під час обговорення з трибуни звучала критика на адресу Костіна. Депутати відзначили зростання тиску на бізнес за його керівництва, відсутність належної реакції на скандали в правоохоронних органах і його підтримку підвищення зарплат для високопосадовців.

Також пролунала думка, що під керівництвом Костіна прокуратура стала більш підконтрольною Офісу Президента.

Окремі депутати іронічно пропонували видати Костіну подяку від Ради або навіть призначити його представником України у Всесвітній організації охорони здоров’я.