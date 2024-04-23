Парламент звільнив 7 членів Рахункової палати, у яких закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

“Парламент звільнив 7-м членів Рахункової палати у кого закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року. Мова про: Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер”, – зазначив нардеп.

Зазначається, що “ЗА” проголосували 264 нардепи.

За словами народного депутата Ірини Геращенко, тепер в Рахунковій палаті залишається тільки 5 повноправних членів, а для прийняття будь-якого рішення потрібен склад не менше, аніж 2/3 від повного складу, який включає 13 осіб. Через це, додає нардеп, робота палати “паралізована”.

“Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги”, – підсумувала Геращенко.