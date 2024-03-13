Законопроєкт №11072 у разі прийняття, перезбачає, що розмір допомоги при народженні дитини зросте з 41 тис. грн до понад 384 тис. грн.

Документ було зареєстровано 11 березня, карта законопроєкту вже з’явилась на сайті Верховної Ради.

Депутати пропонують розраховувати розмір допомоги посилаючись на розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, що буде установлений в день народження дитини.

При народженні першої у сім’ї дитини виплата становитиме 150 прожиткових мінімумів (близько 384,5 тис. грн), на другу дитину – у розмірі 100 прожиткових мінімумів (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину – 50 прожиткових мінімумів (128,2 тис. грн).