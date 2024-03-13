Документ було зареєстровано 11 березня, карта законопроєкту вже з’явилась на сайті Верховної Ради.
Депутати пропонують розраховувати розмір допомоги посилаючись на розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, що буде установлений в день народження дитини.
При народженні першої у сім’ї дитини виплата становитиме 150 прожиткових мінімумів (близько 384,5 тис. грн), на другу дитину – у розмірі 100 прожиткових мінімумів (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину – 50 прожиткових мінімумів (128,2 тис. грн).
“Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії”, – з пояснювальної записки до законопроєкту.