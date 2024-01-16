Документ підтримали 249 депутатів. При цьому частина запропонованих правок не набрала необхідної кількості голосів.
В Міноборони наголошували, що цей законопроєкт є критично важливим для обороноздатності України.
Законопроєкт передбачає наступні зміни:
- Надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
- Передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.
- Запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату)
- Створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.
- Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.