Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 281 народний депутат.

Перед голосуванням депутати отримали листи підтримки від Генштабу та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо ратифікації Римського статуту у четвер, 15 серпня.

Ратифікація Римського статуту МКС Україною призведе до її повноцінного приєднання до Міжнародного кримінального суду.

Водночас Україна здійснить ратифікацію з окремою заявою, яка передбачає, що протягом семи років після набуття чинності ратифікаційного закону “Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту”.

Однак залишається незрозумілим, як ця норма буде реалізована, оскільки Україна вже надала МКС право розслідувати злочини на її території.